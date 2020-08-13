13.08.2020 11:22

Гастролер-рецидивист из Чугуева грабил женщин на ХТЗ (ОБНОВЛЕНО)

Следователи харьковской полиции сообщили о подзоры мужчине, который 11 августа в течение часа напал на двух женщин в районе улицы Мира.



://hk.npu.gov.ua

По сведениям полиции, в 20:40 в полицию поступил вызов о разбойном нападении на улице Мира. Как выяснилось, неизвестный схватил 38-летнюю потерпевшую за шею и, угрожая ножом, завладел ее пакетом. Во время совершения преступления злоумышленник порезал женщине руку. В тот же день, в 21:09 в полицию поступило сообщение о том, что в этом же районе ограбили женщину. По словам 53-летней гражданки, вблизи лесополосы на нее напал неизвестный, который нанес ей несколько ударов и сорвал с шеи золотую цепочку.

В тот же вечер патрульные полицейские обнаружили и задержали похожего по описанию человека. Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у него золотую цепочку. Также гражданин имел при себе предмет, похожий на холодное оружие.

Следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции, прибывшей на место происшествия, задокументировала факты преступлений и изъяла вещественные доказательства у мужчины. Злоумышленником оказался 42-летний житель города Чугуева, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за разбойные нападения.

12 августа следователи провели опознание по факту разбойного нападения, в ходе которого потерпевшая указала на обидчика.

Следственным Индустриального отдела полиции возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 10 лет тюремного заключения.

Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания, ему сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.