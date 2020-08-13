Патрульные оперативно разыскали троицу несовершеннолетних беглецов

Изюмские правоохранители разыскали трех несовершеннолетних, сбежавших из дома после ссоры с родной матерью
13 августа, в 00:28 в Изюмский отдела поступило сообщение о том, что после ссоры с матерью из дома ушли трое ее детей восьми, десяти и 13 лет, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области .
Около 5:00 полицейские обнаружили несовершеннолетних на одной из улиц села Оскол Изюмского района. Никаких противоправных действий в отношении детей совершено не было.
Правоохранители провели с беглецами и родителями профилактическую беседу.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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