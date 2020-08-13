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13.08.2020  11:01   

Патрульные оперативно разыскали троицу несовершеннолетних беглецов

Изюмские правоохранители разыскали трех несовершеннолетних, сбежавших из дома после ссоры с родной матерью


://hk.npu.gov.ua

13 августа, в 00:28 в Изюмский отдела поступило сообщение о том, что после ссоры с матерью из дома ушли трое ее детей восьми, десяти и 13 лет, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области .

Около 5:00 полицейские обнаружили несовершеннолетних на одной из улиц села Оскол Изюмского района. Никаких противоправных действий в отношении детей совершено не было.

Правоохранители провели с беглецами и родителями профилактическую беседу.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  розыск, дети, полиция, несовершеннолетние
 
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