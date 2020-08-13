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13.08.2020  09:35   

ДТП: движение трамваев №3 заблокировано (ФОТО)

Авария произошла утром 13 августа.


// Facebook

Как сообщили очевидцы в телеграм-канале Труха, на улице Университетской столкнулись два легковых автомобиля.

Из-за ДТП оказалось заблокированным движение трамваев.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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