ДТП: движение трамваев №3 заблокировано (ФОТО)

Авария произошла утром 13 августа.
Как сообщили очевидцы в телеграм-канале Труха, на улице Университетской столкнулись два легковых автомобиля.
Из-за ДТП оказалось заблокированным движение трамваев.
Официальная информация уточняется.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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