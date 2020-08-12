ДТП: на Рогани сбит велосипедист (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как сообщает Телеграмм-канал Веха, на Роганской - ДТП.
Здесь сбили велосипедиста.
По предварительной информации жив, увезли в неотложку.
Сегодня интуиция и творческий потенциал достигнут своего пика. То, что в другое время требует от вас больших усилий, сегодня может даваться с легкостью.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
влажность:
давление:
ветер: