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12.08.2020  19:28   

ДТП: на Рогани сбит велосипедист (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как сообщает Телеграмм-канал Веха, на Роганской - ДТП.

Здесь сбили велосипедиста.

По предварительной информации жив, увезли в неотложку.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, сбит велосипедист
 
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