12.08.2020 17:49

Ограбление в электричке: сорвал золотую цепочку и скрылся (ФОТО)

Полицейские оперативно задержали грабителя.



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Как сообшает ГУ Нацполиции, событие произошло 12 августа 2020 года в 11:30 в поселке Малая Даниловка Дергачевского района в электропоезде «Казачья Лопань-Харьков».

Потерпевший запомнил приметы нападавшего и уже через несколько минут после совершения преступления по предоставленному описанию работники патрульной полиции и оперативники Дергачевского отдела обнаружили и задержали злоумышленника.

Им оказался 38-летний безработный житель города Дергачи, уже привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение кражи.

В ходе досмотра в мужчины изъято вещественное доказательство - цепочку потерпевшего.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.186 (грабеж) уголовного кодекса Украины.

По санкции статьи злоумышленнику грозит до 6 лет лишение свободы.

Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно процессуального кодекса Украины.