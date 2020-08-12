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12.08.2020  17:49   

Ограбление в электричке: сорвал золотую цепочку и скрылся (ФОТО)

Полицейские оперативно задержали грабителя.


//hk.npu.gov.uа
Как сообшает ГУ Нацполиции, событие произошло 12 августа 2020 года в 11:30 в поселке Малая Даниловка Дергачевского района в электропоезде «Казачья Лопань-Харьков».
 
Потерпевший запомнил приметы нападавшего и уже через несколько минут после совершения преступления по предоставленному описанию работники патрульной полиции и оперативники Дергачевского отдела обнаружили и задержали злоумышленника. 
 
Им оказался 38-летний безработный житель города Дергачи, уже привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение кражи.
 
В ходе досмотра в мужчины изъято вещественное доказательство - цепочку потерпевшего.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.186 (грабеж) уголовного кодекса Украины. 
 
По санкции статьи злоумышленнику грозит до 6 лет лишение свободы. 
 
Он задержан в порядке ст.  208 Уголовно процессуального кодекса Украины.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, электричка, харьков, сорвал цепочку
 
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