Патрульные остановили водителя, количество алкоголя в котором «сломало» анализатор (ФОТО)

Харьковские патрульные остановили водителя, вы крови которого превышение алкоголя в 31 раз было выше нормы
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, вчера, 11 августа, около 21:00 во время патрулирования Основянского района Харькова правоохранители остановили авто Volkswagen за управление транспортным средством в темное время суток без включенного света фар.
Во время общения полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Гражданин согласился в законном порядке пройти на месте освидетельствование на состояние опьянения с помощью газоанализатора "Драгер". Прибор показал результат в виде трех вертикальных стрелок.
Данный результат означает, что у водителя более 6,3 промилле алкоголя в крови. Это превышение допустимой нормы в 31 раз.
Полицейские составили на водителя Volkswagen административный протокол по ч.1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КоАП, который в дальнейшем передадут на рассмотрение суда.
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