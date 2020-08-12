12.08.2020 15:41

Ушлому фермеру придется вернуть участок, стоимостью миллион гривен

Прокуратура обеспечивает исполнение решения апелляционного суда о возвращении земельного участка стоимостью 1 млн грн в собственность государства.



news.liga.net

Восточный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил исковое заявление Дергачевской местной прокуратуры к физическому и юридическому лицу о признании недействительным приказа Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области, договора аренды и субаренды земли, отмене его государственной регистрации и возврат земельного участка стоимостью 1 млн грн в собственность государства.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Станислав Пієв, в 2016 году Главным управлением Госгеокадастра в Харьковской области предоставлено в аренду физического лица для ведения фермерского хозяйства земельный участок площадью 40 га, расположенную в Богодуховском районе Харьковской области.

Установлено, что передача указанного участка проведена вопреки требованиям Закона Украины «О фермерском хозяйстве» и Земельного кодекса Украины, которым предусмотрена обязательная процедура аукциона (земельных торгов). Вышеуказанное стало основанием для направления соответствующего иска в суд.

В настоящее время местной прокуратурой обеспечивается исполнение указанного решения суда.