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12.08.2020  15:41   

Ушлому фермеру придется вернуть участок, стоимостью миллион гривен

Прокуратура обеспечивает исполнение решения апелляционного суда о возвращении земельного участка стоимостью 1 млн грн в собственность государства.


news.liga.net
Восточный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил исковое заявление Дергачевской местной прокуратуры к физическому и юридическому лицу о признании недействительным приказа Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области, договора аренды и субаренды земли, отмене его государственной регистрации и возврат земельного участка стоимостью 1 млн грн в собственность государства.
 
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Станислав Пієв, в 2016 году Главным управлением Госгеокадастра в Харьковской области предоставлено в аренду физического лица для ведения фермерского хозяйства земельный участок площадью 40 га, расположенную в Богодуховском районе Харьковской области.
 
Установлено, что передача указанного участка проведена вопреки требованиям Закона Украины «О фермерском хозяйстве» и Земельного кодекса Украины, которым предусмотрена обязательная процедура аукциона (земельных торгов). Вышеуказанное стало основанием для направления соответствующего иска в суд.
 
В настоящее время местной прокуратурой обеспечивается исполнение указанного решения суда.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
 
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