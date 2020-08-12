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12.08.2020  15:51   

Балаклейский район: спасатели достали из воды утопленника

11 августа на номер «101» поступило сообщение о том, что на реке Северский Донец в поселке Донец Балаклейского района Харьковщины утонул 37-летний местный житель.


://kh.dsns.gov.ua

На следующий день его тело обнаружили неподалеку вероятного места происшествия. Бойцы Андреевской местной пожарной команды с помощью лодки изъяли погибшего из реки и передали правоохранителям. Сейчас последние выясняют обстоятельства трагедии.

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз призывает граждан быть осторожными во время купания и отдыха у водоемов .

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  утопленник, спасатели, харьковщина, балаклея
 
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