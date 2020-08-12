12.08.2020 14:49

Пьяный дебошир напал на полицейского

Следователи Харьковщины сообщили о подозрении буянившему во время массового конфликта мужчине.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, событие имело место в начале мая 2018 года в поселке Лукьянцы Харьковского района.

Во время досудебного расследования установлено, что 9 мая 2018 года полицейский группы реагирования патрульной полиции Липецкого отделения вместе с напарником выехали по адресу с целью проверки лиц, состоящих под административным надзором.

На месте полицейские увидели 15 агрессивных мужчин, которые вели себя конфликтовали с водителем автомобиля Porsche Cayenne.

Полицейские вмешались в конфликтную ситуацию для ее прекращения.

Игнорируя законные требования полицейских, один из участников события стал нецензурной бранью оскорблять правоохранителей.

После чего ударил кулаком в грудь одного из стражей порядка.

Затем правонарушитель выплеснул на форменную одежду полицейского пиво из бутылки, сорвал специальный жетон и нанес удар ногой в заднюю часть коленного сустава.

Сотрудник полиции потерял равновесие и упал на землю.

Напарник помог своему коллеге подняться и дойти до служебного автомобиля.

Но дебошир никак не мог угомониться, подбежал к машине и с разбега ударил по открытой пассажирской двери, которая в свою очередь ударила по ноге пострадавшего.

11 августа 2020 года следователем Харьковского отдела полиции 30-летнему жителю поселка Лукьянцы сообщено о подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 186 (грабеж), ч. 3 ст. 296 (хулиганство), ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отнощении работника правоохранительного органа) уголовно кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до 6 лет лишение свободы.