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12.08.2020  14:49   

Пьяный дебошир напал на полицейского

Следователи Харьковщины сообщили о подозрении буянившему во время массового конфликта мужчине.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, событие имело место в начале мая 2018 года в поселке Лукьянцы Харьковского района.
 
Во время досудебного расследования установлено, что 9 мая 2018 года полицейский группы реагирования патрульной полиции Липецкого отделения вместе с напарником выехали по адресу с целью проверки лиц, состоящих под административным надзором. 
 
На месте полицейские увидели 15 агрессивных мужчин, которые вели себя конфликтовали с водителем автомобиля Porsche Cayenne.
 
Полицейские вмешались в конфликтную ситуацию для ее прекращения. 
 
Игнорируя законные требования полицейских, один из участников события стал нецензурной бранью оскорблять правоохранителей.
 
После чего ударил кулаком в грудь одного из стражей порядка.
 
Затем правонарушитель выплеснул на форменную одежду полицейского пиво из бутылки, сорвал специальный жетон и нанес удар ногой в заднюю часть коленного сустава.
 
Сотрудник полиции потерял равновесие и упал на землю.
 
Напарник помог своему коллеге подняться и дойти до служебного автомобиля. 
 
Но дебошир никак не мог угомониться, подбежал к машине и с разбега ударил по открытой пассажирской двери, которая в свою очередь ударила по ноге пострадавшего.
 
11 августа 2020 года следователем Харьковского отдела полиции 30-летнему жителю поселка Лукьянцы сообщено о подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст.  186 (грабеж), ч. 3 ст.  296 (хулиганство), ч. 2 ст.  345 (угроза или насилие в отнощении работника правоохранительного органа) уголовно кодекса Украины. 
 
Злоумышленнику грозит до 6 лет лишение свободы.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  напал на полицейского, конфликт, харьков, покушение
 
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