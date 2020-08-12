Иностранца, разыскиваемого Интерполом за похищение человека, задержали в Харькове (ВИДЕО, ФОТО)

Полицейские Харьковщины задержали иностранца, который находился в международном розыске.
35-летний гражданин Азербайджана с июня текущего года находился в международном розыске по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 126 (похищение человека) и ч. 3 ст. 163 (вымогательство) Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Как выяснилось, 9-10 июня 2019 года организованная преступная группа, в состав которой входил гражданин Азербайджана и другие участники, похитила гражданина в городе Вологда. После этого злоумышленники требовали у потерпевшего 10 миллионов рублей.
Чтобы избежать наказания, гражданин Азербайджана определенное время скрывался на территории Украины.
Правоохранители Харьковщины согласно информации Интерпола установили местонахождение иностранца и 12 августа задержали его во дворе возле дома, где мужчина временно проживал.
Оперативные действия проводились сотрудниками Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области с привлечением бойцов полка полиции особого назначения и совместно с работниками контрразведки Управления СБУ в Харьковской области.
В настоящее время иностранец доставлен в Московский отдела полиции для проведения органами прокуратуры экстрадиционной проверки.
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