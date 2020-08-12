Граната на Северной Салтовке: полиция проверяет информацию (ФОТО)

О происшествии сообщили в социальных сетях.
Устром 12 августа во дворе жилого дома по улице Метростроителей, 20, возле мусорного контейнера обнаружили подозрительный предмет.
«На ул. Метростроителей, 20 обнаружена граната. Копы и взрывотехники на месте», – написал паблик ХС|Харьков.
В пресс-службе Нацполиции сообщили, что на место происшествия выехали взрывотехники.
Осмотр продолжается, официальная информация будет позже.
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