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12.08.2020  11:58   

Граната на Северной Салтовке: полиция проверяет информацию (ФОТО)

О происшествии сообщили в социальных сетях.


// Facebook

Устром 12 августа во дворе жилого дома по улице Метростроителей, 20, возле мусорного контейнера обнаружили подозрительный предмет.

«На ул. Метростроителей, 20 обнаружена граната. Копы и взрывотехники на месте», – написал паблик ХС|Харьков.

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что на место происшествия выехали взрывотехники.

Осмотр продолжается, официальная информация будет позже.

Тэги:  граната, полиция, харьков
 
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