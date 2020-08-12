12.08.2020 10:31

Мужчина с ножом ограбил двух женщин на ХТЗ: преступник пойман

Патрульные задержали мужчину, вероятно, причастного к разбою и грабежу.



// Facebook

Около девяти часов вечера 11 августа патрульные прибыли на сообщение о совершении разбоя на улице Мира. На месте полицейских встретила взволнованная женщина, у которой был порез на руке. Гражданка сообщила, что неизвестный схватил ее за шею, порезав при этом руку, и, угрожая ножом, завладел пакетом, который она несла в руках, после чего побежал в сторону одного из жилых домов. Патрульные сразу передали ориентировку всем нарядам и оказали женщине первую домедицинскую помощь.



Через несколько минут патрульные получили сообщение о совершении грабежа в том же районе. Еще одна женщина стала жертвой нападения похожего по описанию человека. Неподалеку лесополосы на нее напал неизвестный, нанес несколько ударов и сорвал золотую цепочку с шеи потерпевшей.



Еще 10 минут понадобилось патрульными, чтобы выявить и задержать похожего по описанию человека. Во время поверхностной проверки у него обнаружили золотую цепочку, принадлежавшую потерпевшей, и нож.



На место вызвана следственно-оперативная группа. В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.