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12.08.2020  10:31   

Мужчина с ножом ограбил двух женщин на ХТЗ: преступник пойман

Патрульные задержали мужчину, вероятно, причастного к разбою и грабежу.


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Около девяти часов вечера 11 августа патрульные прибыли на сообщение о совершении разбоя на улице Мира. На месте полицейских встретила взволнованная женщина, у которой был порез на руке. Гражданка сообщила, что неизвестный схватил ее за шею, порезав при этом руку, и, угрожая ножом, завладел пакетом, который она несла в руках, после чего побежал в сторону одного из жилых домов. Патрульные сразу передали ориентировку всем нарядам и оказали женщине первую домедицинскую помощь.

Через несколько минут патрульные получили сообщение о совершении грабежа в том же районе. Еще одна женщина стала жертвой нападения похожего по описанию человека. Неподалеку лесополосы на нее напал неизвестный, нанес несколько ударов и сорвал золотую цепочку с шеи потерпевшей.

Еще 10 минут понадобилось патрульными, чтобы выявить и задержать похожего по описанию человека. Во время поверхностной проверки у него обнаружили золотую цепочку, принадлежавшую потерпевшей, и нож.

На место вызвана следственно-оперативная группа. В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  грабеж, разбой, ограбление, полиция, харьков
 
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