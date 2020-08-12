Харьковских фискалов подозревают в служебной халатности

СБУ подозревает одного из бывших должностных лиц Государственной фискальной службы в миллионных злоупотреблениях.
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили бывшего заместителя начальника одного из управлений Государственной фискальной службы Украины в превышении власти. За его неправомерные действия государственному бюджету был нанесен миллионные убытки.
По данным предварительного следствия, в январе 2017 года чиновник отклонил заявку отечественного автотрейдера на возврат НДС более чем на 4 миллиона гривен. Несмотря на законное право предпринимателя на возмещение, злоумышленник безосновательно отнес платеж в категории рисковых и заблокировал выплаты. Дистрибьютор обжаловал это решение в административном суде и дополнительно к заявленной сумме получил компенсацию от государства. Вследствие неправомерных действий злоумышленника государственный бюджет понес убытки на более чем 3 миллиона гривен.
Экс-чиновнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
По материалам СБУ о подозрении в служебной халатности и невыполнении судебного решения сообщено и двум должностным лицам ГУ ГПС в Харьковской области - заместителю руководителя регионального управления и начальнику одного из отделов, которые также планировали получили свою выгоду из этой ситуации.
Разоблачение незаконной деятельности происходило совместно со следователями ГБР, расположенным в Полтаве, во процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
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