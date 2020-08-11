Загорание в дровнике едва не перекинулось на дом в пригороде Харькова

Золочевский район: спасатели укротили пожар на частном подворье
11 августа в 9:20 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном дворе по адресу: Харьковская область, поселок Березовка, ул. Конституции, 5.
На его тушение было направлено отделение 52-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию к месту вызова было установлено, что в дровяном сарае горели дрова на площади 15 кв.м.
Для ликвидации пожара пожарные задействовали пожарный ствол.
Пожар локализован в 09:40 и ликвидирован в 10:40.
Причина возникновения возгорания устанавливается.
Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь.
11 августа в нашем городе (в разные годы) вошли в строй станции на двух линиях метрополитена.
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