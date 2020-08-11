11.08.2020 16:25

Загорание в дровнике едва не перекинулось на дом в пригороде Харькова

Золочевский район: спасатели укротили пожар на частном подворье



://kh.dsns.gov.ua

11 августа в 9:20 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном дворе по адресу: Харьковская область, поселок Березовка, ул. Конституции, 5.

На его тушение было направлено отделение 52-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию к месту вызова было установлено, что в дровяном сарае горели дрова на площади 15 кв.м.

Для ликвидации пожара пожарные задействовали пожарный ствол.

Пожар локализован в 09:40 и ликвидирован в 10:40.

Причина возникновения возгорания устанавливается.