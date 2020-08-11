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11.08.2020  15:21   

ДТП: магистраль на переходе не поделили легковушки (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Веха, на Клочковской - ДТП.

Здесь, на пешеходном переходе возле Будмена столкнулись две легковушки.

Подробностей пока нет.

 

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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