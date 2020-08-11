ДТП: магистраль на переходе не поделили легковушки (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал Веха, на Клочковской - ДТП.
Здесь, на пешеходном переходе возле Будмена столкнулись две легковушки.
Подробностей пока нет.
Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь.
11 августа в нашем городе (в разные годы) вошли в строй станции на двух линиях метрополитена.
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