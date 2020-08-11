11.08.2020 14:19
Миллионные убытки: чиновнику-налоговику сообщили о подозрении (ФОТО)
Под судом - бывший руководитель одного из управлений ГФС Украины.
//khar.gp.gov.ua
По процессуального руководства прокуратуры Харьковской области сообщений в подозрение бывшему руководителю одного из управлений гос фискальной службы Украины по факту превышения служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины).
Как сообщалось ранее, начальник одного из отделов ГУ ГНС в Харьковской области умышленно не вносил в налоговую базу данных сведения о принятых судом решениях, соответственно не выполняя судебные решения.
Общая сумма ущерба, нанесенного государству действиями указанных служебных лиц, составляет свыше 3 млн грн.
Согласно ч. 3 ст. 365 УК Украины, бывшему руководителю одного из управлений ДФС Украины грозит наказание в виде лишение свободы на срок от семи до десяти лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.