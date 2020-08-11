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11.08.2020  14:23   

Нарушители карантина трижды пытались подкупить пограничников харьковского погранотряда (ФОТО)

Граждане Украины пытались трижды дать взятку пограничникам, чтобы избежать самоизоляции.


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В течение недели харьковские пограничники зафиксировали три попытки предоставление неправомерной выгоды за решение вопросов, связанных с пересечением границы, сообщили  в Восточном региональном управлении Государственной пограничной службы.

Так, граждане Украины предлагали пограничникам 1 тыс. грн, 150 долларов и 500 российских рублей за беспрепятственное пересечение границы, избежать самоизоляции и нежелание устанавливать приложение «Дій вдома».

Все случаи были задокументированы, о нарушении сообщили в полицию.

  

Источник:   Восточное региональное управление ГПС
 Тэги:  пограничник, контроль, харьков, деньги, контрабанда
 
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