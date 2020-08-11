Главная Новости Криминал и происшествия На Мироносицкой задержали 60-летнего торговца каннабисом
11.08.2020  13:23   

На Мироносицкой задержали 60-летнего торговца каннабисом

Злоумышленник по улице Мироносицкой за 200 гривен продал каннабис покупателю.


://hk.npu.gov.ua

Факт сбыта зафиксировали сотрудники Киевского отдела полиции в рамках работы по уголовному производству, открытому по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В ходе обыска квартиры по месту жительства 60-летнего злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли растительное вещество зеленого цвета в высушенном и измельченном состоянии, а также две бутылки с наслоением вещества коричневого цвета и семена.

Изъятое отправлено на экспертное исследование.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  наркотики, задержание, харьков, пригород, конопля, марихуана
 
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