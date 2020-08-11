На Мироносицкой задержали 60-летнего торговца каннабисом

Злоумышленник по улице Мироносицкой за 200 гривен продал каннабис покупателю.
Факт сбыта зафиксировали сотрудники Киевского отдела полиции в рамках работы по уголовному производству, открытому по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
В ходе обыска квартиры по месту жительства 60-летнего злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли растительное вещество зеленого цвета в высушенном и измельченном состоянии, а также две бутылки с наслоением вещества коричневого цвета и семена.
Изъятое отправлено на экспертное исследование.
Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь.
11 августа в нашем городе (в разные годы) вошли в строй станции на двух линиях метрополитена.
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