11.08.2020 13:23

На Мироносицкой задержали 60-летнего торговца каннабисом

Злоумышленник по улице Мироносицкой за 200 гривен продал каннабис покупателю.



://hk.npu.gov.ua

Факт сбыта зафиксировали сотрудники Киевского отдела полиции в рамках работы по уголовному производству, открытому по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В ходе обыска квартиры по месту жительства 60-летнего злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли растительное вещество зеленого цвета в высушенном и измельченном состоянии, а также две бутылки с наслоением вещества коричневого цвета и семена.

Изъятое отправлено на экспертное исследование.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.