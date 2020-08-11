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11.08.2020  12:51   

Полицейские по-своему рассудили вечернюю автодуэль возле 25 больницы

Патрульные составили административные материалы на виновника дорожно-транспортного происшествия.


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Как сообщили  в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, вчера, 10 августа, около 22:00 патрульные получили информацию о ДТП без пострадавших на проспекте Александровском, 114.

По предварительной информации, водитель автомобиля Ford нарушил ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилем Renault. В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Ford патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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