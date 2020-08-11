На Салтовке водитель умер за рулем

Полиция расследует обстоятельства смерти мужчины в Харькове.
Водитель автомобиля внезапно умер за рулем, а транспортное средство выехало в кювет. Другие участники дорожного движения не пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.
Сообщение о происшествии на улице Северской поступило в полицию 10 августа около 12:30. Тело 63-летнего мужчины направлено в морг для установления причины смерти.
Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь.
11 августа в нашем городе (в разные годы) вошли в строй станции на двух линиях метрополитена.
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