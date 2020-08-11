11.08.2020 12:21

На Салтовке водитель умер за рулем

Полиция расследует обстоятельства смерти мужчины в Харькове.



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Водитель автомобиля внезапно умер за рулем, а транспортное средство выехало в кювет. Другие участники дорожного движения не пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

Сообщение о происшествии на улице Северской поступило в полицию 10 августа около 12:30. Тело 63-летнего мужчины направлено в морг для установления причины смерти.

Следователем Немышлянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».