11.08.2020 11:49

Спасатели 5 часов боролись с пожаром на сеновале, чтобы предотвратитить трагедию у жилого дома (ФОТО)

10 августа в 14:19 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковская область, Валковский район, село Огульцы, ул. А. Холодного, 19.



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К месту происшествия немедленно отправилось дежурное подразделение 59-й Государственной пожарно-спасательной части из г. Валки.

По прибытию на место вызова было установлено, что на территории частного домовладения огнем охвачена деревянная хозяйственная постройка площадью 60 кв.м., в которой хранилось у 12,5 т. сена в тюках.

Спасатели приложили максимум усилий, чтобы огонь не попал на жилой дом и другие постройки.

В 15:25 пожар был локализован, в 19:00 - полностью ликвидировали. Причина ее возникновения устанавливается.