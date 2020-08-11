Патрульные полицейские на Салтовке остановили смертельно пьяного водителя, у которого драгер показал 8 кратное превышение алкоголя в крови

Всего за ночь с 10 на 11 августа патрульные выловили 11 пьяных за рулем.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, сегодня утром во время патрулирования Московского района Харькова патрульные остановили авто Toyota.
Во время общения полицейские обнаружили в водителя признаки алкогольного опьянения. Гражданин согласился в законном порядке пройти на месте освидетельствование на состояние опьянения с помощью газоанализатора "Драгер", результат которого составил 1,61 промилле, что в 8 раз превышает допустимую норму - 0,2 промилле.
Полицейские составили на водителя Toyota административный протокол по ч.1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КоАП, который в дальнейшем передадут на рассмотрение суда.
Патрульная полиция призывает водителей быть ответственными и не нарушать закон. Управление транспортным средством в состоянии опьянения считается одним из самых тяжких нарушений Правил дорожного движения, которое несет в себе общественную опасность.
Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Харькове погода будет пасмурной. Небольшой кратковременный дождь, гроза.
11 августа в нашем городе (в разные годы) вошли в строй станции на двух линиях метрополитена.
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