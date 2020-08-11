Главная Новости Криминал и происшествия Патрульные полицейские на Салтовке остановили смертельно пьяного водителя, у которого драгер показал 8 кратное превышение алкоголя в крови
11.08.2020  10:39   

Патрульные полицейские на Салтовке остановили смертельно пьяного водителя, у которого драгер показал 8 кратное превышение алкоголя в крови

Всего за ночь с 10 на 11 августа патрульные выловили 11 пьяных за рулем.


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Как сообщили  в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, сегодня утром во время патрулирования Московского района Харькова патрульные остановили авто Toyota.

Во время общения полицейские обнаружили в водителя признаки алкогольного опьянения. Гражданин согласился в законном порядке пройти на месте освидетельствование на состояние опьянения с помощью газоанализатора "Драгер", результат которого составил 1,61 промилле, что в 8 раз превышает допустимую норму - 0,2 промилле.

Полицейские составили на водителя Toyota административный протокол по ч.1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КоАП, который в дальнейшем передадут на рассмотрение суда.

Патрульная полиция призывает водителей быть ответственными и не нарушать закон. Управление транспортным средством в состоянии опьянения считается одним из самых тяжких нарушений Правил дорожного движения, которое несет в себе общественную опасность.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  пьяный, авто, полиция, задержание
 
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