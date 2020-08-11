Медики оказали помощь наезднику на Ланосе, который протаранил автомобиль «скорой» (ФОТО)

ДТП с автомобилем скорой помощи а гордостью национального автопрома произошло у Дворца спорта около 6:00 утра
Ао сведениям очевидцев серьезно пострадал водитель Ланоса. Медики оказали ему неотложную помощь.
Со слов медиков, у водителя легковой открытый перелом левой ноги, закрытый перелом правой ноги и многочисленные ушибы.
Информация уточняется.
Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Харькове погода будет пасмурной. Небольшой кратковременный дождь, гроза.
11 августа в нашем городе (в разные годы) вошли в строй станции на двух линиях метрополитена.
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