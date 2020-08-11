Главная Новости Криминал и происшествия Медики оказали помощь наезднику на Ланосе, который протаранил автомобиль «скорой» (ФОТО)
11.08.2020  10:15   

Медики оказали помощь наезднику на Ланосе, который протаранил автомобиль «скорой» (ФОТО)

ДТП с автомобилем скорой помощи а гордостью национального автопрома произошло у Дворца спорта около 6:00 утра


://t.me

Ао сведениям очевидцев серьезно пострадал водитель Ланоса. Медики оказали ему неотложную помощь.

Со слов медиков, у водителя легковой открытый перелом левой ноги, закрытый перелом правой ноги и многочисленные ушибы.

Информация уточняется.

  

Источник:   типичное ХТЗ
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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