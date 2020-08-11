Медики оказали помощь наезднику на Ланосе, который протаранил автомобиль «скорой» (ФОТО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 11 августа Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 11 августа Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Харькове погода будет пасмурной. Небольшой кратковременный дождь, гроза.