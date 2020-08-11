Главная Новости Криминал и происшествия Как тушили сарай под Харьковом (ФОТО)
11.08.2020  10:01   

Как тушили сарай под Харьковом (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке.


//kh.dsns.gov.ua

10 августа в 12:48 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Черниговское Лозовского района.

По прибытию спасателей стало известно, что горит хозяйственная постройка на площади 30 кв.м.

С помощью пожарного ствола в 13:19 пожарным удалось локализовать огонь и предотвратить угрозу дальнейшего его распространения на соседние постройки. В 13:50 пожар полностью ликвидировали.

Пострадавших в результате пожара нет.

По предварительным данным причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.08 Криминал и происшествия Спасатели 5 часов боролись с пожаром на сеновале, чтобы предотвратитить трагедию у жилого дома (ФОТО) 11.08 Криминал и происшествия Спасатели оперативно тпотушили тлевший сухостой, не дав пожару добраться до жилих домов 10.08 Криминал и происшествия В Ковягах потушили дом (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 