Как тушили сарай под Харьковом (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке.
10 августа в 12:48 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Черниговское Лозовского района.
По прибытию спасателей стало известно, что горит хозяйственная постройка на площади 30 кв.м.
С помощью пожарного ствола в 13:19 пожарным удалось локализовать огонь и предотвратить угрозу дальнейшего его распространения на соседние постройки. В 13:50 пожар полностью ликвидировали.
Пострадавших в результате пожара нет.
По предварительным данным причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.
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