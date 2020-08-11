11.08.2020 10:01

Как тушили сарай под Харьковом (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке.



//kh.dsns.gov.ua

10 августа в 12:48 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Черниговское Лозовского района.



По прибытию спасателей стало известно, что горит хозяйственная постройка на площади 30 кв.м.

С помощью пожарного ствола в 13:19 пожарным удалось локализовать огонь и предотвратить угрозу дальнейшего его распространения на соседние постройки. В 13:50 пожар полностью ликвидировали.

Пострадавших в результате пожара нет.



По предварительным данным причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.