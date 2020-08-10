10.08.2020 16:05

В Ковягах потушили дом (ФОТО)

Валковские спасатели ликвидировали пожар на территории частного домовладения



// kh.dsns.gov.ua

9 августа года в 18:36 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на улице Пушкина в поселке Ковяги.



По прибытию к месту вызова установлено, что на территории частного домовладения огнем охвачено часть хозяйственной постройки на площади 20 кв.м. Существовала угроза распространения огня на жилой дом и большую площадь.



Оперативными действиями спасателей пожар был локализован в 19:13, и ликвидирован в 20:32.



Причина пожара устанавливается.