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10.08.2020  15:13   

Смертельная халатность: за погибшим ребенком никто не присматривал

Об этом сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.


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Как информирует Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф чрезвычайное происшествие произошло 9 августа 2020 года на Безлюдовке. 

В 16:20 в службу «103» поступил вызов.  \

Черрез три минуты прибыв на место вызова и проведя реанимационные мероприятия, бригада ЭМП, к сожалению, уже констатировала биологическую смерть ребенка. 

Выяснилось, что 10-летний мальчик находился на пляже один. 

Из воды его вытащили неравнодушные граждане. 

Поэтому, уважаемые родители, никогда не оставляйте своих детей без присмотра, особенно у водоемов.

Тэги:  смерть, утонул мальчик, харьков, погиб ребенок, мертвоетело
 
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