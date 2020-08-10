Смертельная халатность: за погибшим ребенком никто не присматривал

Об этом сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Как информирует Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф чрезвычайное происшествие произошло 9 августа 2020 года на Безлюдовке.
В 16:20 в службу «103» поступил вызов. \
Черрез три минуты прибыв на место вызова и проведя реанимационные мероприятия, бригада ЭМП, к сожалению, уже констатировала биологическую смерть ребенка.
Выяснилось, что 10-летний мальчик находился на пляже один.
Из воды его вытащили неравнодушные граждане.
Поэтому, уважаемые родители, никогда не оставляйте своих детей без присмотра, особенно у водоемов.
Воспользуйтесь творческим полетом мысли, чтобы изобрести что-либо невероятное, составить блестящий бизнес-план, заняться дизайном квартиры или написать пылкое любовное признание.
Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Харькове погода будет пасмурной. Небольшой кратковременный дождь, гроза.
Сегодня приверженцы возобновляемых источников энергии отмечают праздник экологически чистого топлива.
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