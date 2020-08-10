10.08.2020 15:13

Смертельная халатность: за погибшим ребенком никто не присматривал

Об этом сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.



//facebook.com

Как информирует Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф чрезвычайное происшествие произошло 9 августа 2020 года на Безлюдовке.

В 16:20 в службу «103» поступил вызов. \

Черрез три минуты прибыв на место вызова и проведя реанимационные мероприятия, бригада ЭМП, к сожалению, уже констатировала биологическую смерть ребенка.

Выяснилось, что 10-летний мальчик находился на пляже один.

Из воды его вытащили неравнодушные граждане.

Поэтому, уважаемые родители, никогда не оставляйте своих детей без присмотра, особенно у водоемов.