Киевские домушники обнесли квартиру именитой харьковской чемпионки

10.08.2020 14:50

Яна Клочкова о краже: Я отношусь к вещам легко. Жалко, что украли память, но хорошо, что не тронули награды.

Олимпийская чемпионка рассказала, что воры унесли из ее столичной квартиры.

"Золотая рыбка" Украины Яна Клочкова срочно вернулась из Крыма в Киев по не самой приятной причине. Едва она отпраздновала 7 августа свой 38-й день рождения, как получила известие о том, что ее квартиру в Соломенском районе столицы посетили воры - сообщение в полицию поступило 8 августа.

"Это не простые аксессуары"

- Яна, вы уже определили размер ущерба?

- В Киев я приехала около семи часов вечера в воскресенье и вот до сих пор смотрю, что произошло у меня в доме. Сразу поняла - пропали трое дорогих часов. Одни с бриллиантами, стоят около двух тысяч долларов, их мне когда-то подарили.

Двое других часов тоже дорогие, фирмы "Омега, женские, очень красивые. Но это не обычный аксессуар. Такие часы засекают время на соревнованиях, это призы с чемпионатов. На обратной стороне даже есть гравировка: "Яна Клочкова, четырехкратная олимпийская чемпионка".

- Такие трудно будет просто продать...

- Сама не знаю, что с ними можно сделать. В полиции говорят - воры могут выставить их на сайте бесплатных объявлений, но я не представляю, как это? Ведь за пять же минут поймают. В ломбард такие вещи не должны принимать. Сами они носить, что ли, будут? Вряд ли, им же выгода нужна!

К счастью, медали олимпийской чемпионки нетронули. Фото: facebook.com/timofejn

"Все связано с событиями, с людьми"

- А что еще унесли? Может быть, деньги, украшения?

- Украшения – да. Унесли бриллиантовые сережки, очень красивые. Но это тоже подарок. Человека, который подарил, уже нет в живых, а память оставалась. И вот теперь нет...

Еще кое-что по мелочам пропало. Самое обидно, что все это связано с событиями, людьми.

- Тимофей Нагорный писал, что медали и другие награды не тронули.

- Слава Богу! Медали не взяли, я тогда вообще не представляю, как бы расстроилась.

- Как считаете, в вашу квартиру воры шли целенаправленно?

- Не только в мою. В тот же день обокрали еще одну квартиру на другом этаже. Думаю, что все это не случайно. Меня в Киеве нет давно - с середины марта. Они явно следили. А человека, который также стал жертвой воров, дома нет с января. Не хочу ни на кого наговаривать... Консьерж спал. Эти воры орудовали в нашем доме около трех часов. Представляете? Они знали, что у них есть время.

- Откуда известно о длительности визита "гостей"?

- По видеокамерам, они тут у нас везде.

- А что еще есть на видео?

- Видно, что они в масках, в кепках. Один высокий, другой поменьше. У одного есть борода. Надеюсь, кто-то их узнает, может, сообщит. Воровские группировки – они же знают друг друга.

…Боже, картина перевернута, представляете, смотрели за картинами! Наверное, искали тайники. Думали, что тут чемпионка - олигарх.

"Пять месяцев подбирали отмычки"

- У вас, наверное, были не простые замки. Их взломали?

- Да, довольно дорогая дверь. Но вот замки как раз не взломаны. Они открыты как бы ключами. Я думаю, что за пять месяцев они здесь много раз могли быть и подобрать отмычки.

- На сигнализацию квартиру не ставили?

- У меня была сигнализация, но как раз закончился срок договора, и я уехала в Крым. Они это тоже наверняка знали.

- Как полиция отнеслась к своей работе?

- Полиция приехала – человек двадцать в первый день, когда меня еще не было, первой пришла подружка. Она говорила, что действовали по правилам, все опечатали. А когда я вернулась из Крыма вчера, то увидела, как молодые ребята снимали следы, брали все отпечатки. Очень серьезно подошли. Я благодарна.

- Будем надеяться, что памятные вещи к вам вернутся.

- Да, вот одна пуская коробка осталась… С другой стороны, я отношусь к вещам легко - как пришло, так и ушло. За вещи в жизни не надо цепляться. Главное, что все мои спортивные награды на месте!

Полиция, по словам Яны, подошла к делу ответственно. Фото: facebook.com/timofejn

Справка "КП"

Яна Клочкова родилась в Симферополе, одно время жила в Харькове, сейчас – в Киеве. В Крым ездит к своей родне. Четырехкратная олимпийская чемпионка. Участница летних Олимпиад в 2000, 2004, 2008 годах.

Установила 50 рекордов Украины в 25- и 50-метровых бассейнах на дистанциях 100, 200, 400 метров комплексным плаванием; 200, 400 и 800 метров вольным стилем; 100 и 200 метров на спине; 200 метров баттерфляем и эстафетным плаванием. На Олимпийских играх в Сиднее установила мировой рекорд на дистанции 400 метров комплексным плаванием и рекорд Европы на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

Кавалер орденов "Герой Украины", "За заслуги" III степени, ордена княгини Ольги I и III степеней.

Большую спортивную карьеру завершила в 2009 году, заявив, что хочет заняться общественной деятельностью.