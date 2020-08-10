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10.08.2020  14:50   

Киевские домушники обнесли квартиру именитой харьковской чемпионки

Яна Клочкова о краже: Я отношусь к вещам легко. Жалко, что украли память, но хорошо, что не тронули награды.


://facebook.com
Олимпийская чемпионка рассказала, что воры унесли из ее столичной квартиры.

"Золотая рыбка" Украины Яна Клочкова срочно вернулась из Крыма в Киев по не самой приятной причине. Едва она отпраздновала 7 августа свой 38-й день рождения, как получила известие о том, что ее квартиру в Соломенском районе столицы посетили воры - сообщение в полицию поступило 8 августа.

"Это не простые аксессуары"

- Яна, вы уже определили размер ущерба?

- В Киев я приехала около семи часов вечера в воскресенье и вот до сих пор смотрю, что произошло у меня в доме. Сразу поняла - пропали трое дорогих часов. Одни с бриллиантами, стоят около двух тысяч долларов, их мне когда-то подарили.

Двое других часов тоже дорогие, фирмы "Омега, женские, очень красивые. Но это не обычный аксессуар. Такие часы засекают время на соревнованиях, это призы с чемпионатов. На обратной стороне даже есть гравировка: "Яна Клочкова, четырехкратная олимпийская чемпионка".

- Такие трудно будет просто продать...

- Сама не знаю, что с ними можно сделать. В полиции говорят - воры могут выставить их на сайте бесплатных объявлений, но я не представляю, как это? Ведь за пять же минут поймают. В ломбард такие вещи не должны принимать. Сами они носить, что ли, будут? Вряд ли, им же выгода нужна!

К счастью, медали олимпийской чемпионки нетронули. Фото: facebook.com/timofejn

"Все связано с событиями, с людьми"

 - А что еще унесли? Может быть, деньги, украшения?

- Украшения – да. Унесли бриллиантовые сережки, очень красивые. Но это тоже подарок. Человека, который подарил, уже нет в живых, а память оставалась. И вот теперь нет...

Еще кое-что по мелочам пропало. Самое обидно, что все это связано с событиями, людьми.

- Тимофей Нагорный писал, что медали и другие награды не тронули.

- Слава Богу! Медали не взяли, я тогда вообще не представляю, как бы расстроилась.

 - Как считаете, в вашу квартиру воры шли целенаправленно?

- Не только в мою. В тот же день обокрали еще одну квартиру на другом этаже. Думаю, что все это не случайно. Меня в Киеве нет давно - с середины марта. Они явно следили. А человека, который также стал жертвой воров, дома нет с января. Не хочу ни на кого наговаривать... Консьерж спал. Эти воры орудовали в нашем доме около трех часов. Представляете? Они знали, что у них есть время.

- Откуда известно о длительности визита "гостей"?

- По видеокамерам, они тут у нас везде.

- А что еще есть на видео? 

- Видно, что они в масках, в кепках. Один высокий, другой поменьше. У одного есть борода. Надеюсь, кто-то их узнает, может, сообщит. Воровские группировки – они же знают друг друга.

…Боже, картина перевернута, представляете, смотрели за картинами! Наверное, искали тайники. Думали, что тут чемпионка - олигарх.

"Пять месяцев подбирали отмычки"

- У вас, наверное, были не простые замки. Их взломали?

- Да, довольно дорогая дверь. Но вот замки как раз не взломаны. Они открыты как бы ключами. Я думаю, что за пять месяцев они здесь много раз могли быть и подобрать отмычки.

- На сигнализацию квартиру не ставили?

- У меня была сигнализация, но как раз закончился срок договора, и я уехала в Крым. Они это тоже наверняка знали.

- Как полиция отнеслась к своей работе?

- Полиция приехала – человек двадцать в первый день, когда меня еще не было, первой пришла подружка. Она говорила, что действовали по правилам, все опечатали. А когда я вернулась из Крыма вчера, то увидела, как молодые ребята снимали следы, брали все отпечатки. Очень серьезно подошли. Я благодарна.

- Будем надеяться, что памятные вещи к вам вернутся. 

- Да, вот одна пуская коробка осталась… С другой стороны, я отношусь к вещам легко - как пришло, так и ушло. За вещи в жизни не надо цепляться. Главное, что все мои спортивные награды на месте!

Полиция, по словам Яны, подошла к делу ответственно. Фото: facebook.com/timofejn

Справка "КП"

Яна Клочкова родилась в Симферополе, одно время жила в Харькове, сейчас – в Киеве. В Крым ездит к своей родне. Четырехкратная олимпийская чемпионка. Участница летних Олимпиад в 2000, 2004, 2008 годах.

Установила 50 рекордов Украины в 25- и 50-метровых бассейнах на дистанциях 100, 200, 400 метров комплексным плаванием; 200, 400 и 800 метров вольным стилем; 100 и 200 метров на спине; 200 метров баттерфляем и эстафетным плаванием. На Олимпийских играх в Сиднее установила мировой рекорд на дистанции 400 метров комплексным плаванием и рекорд Европы на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

Кавалер орденов "Герой Украины", "За заслуги" III степени, ордена княгини Ольги  I и III степеней.

Большую спортивную карьеру завершила в 2009 году, заявив, что хочет заняться общественной деятельностью.

 

Источник:   КП в Украине
 Тэги:  кража, полиция, харьков, клочкова, квартирная, награды
 
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