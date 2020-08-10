Возле схованки контрабандистов пограничники нашли гранату (ФОТО)

В воскресенье пограничники отдела «Веселое» предотвратили возможные жизненно опасные последствия от взрывчатки, которую обнаружили у населенного пункта.
Проверяя информацию оперативников Харьковского отряда, наряд погранслужбы обнаружил подготовленные к незаконному перемещению через границу 15 ящиков с рыболовным принадлежностями.
Товары замаскировали в кустах возле населенного пункта Нескучное, что на Харьковщине.
При осмотре прилегающей местности, неподалеку от этих ящиков, пограничники обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1. Правоохранители немедленно сообщили представителям полиции и приняли меры по охране взрывоопасного предмета.
Продолжаются мероприятия по поиску причастных лиц. Товар изъят для передачи компетентным правоохранительным органам.
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Утро и вечер в Харькове будут ясными, днем ожидается облачность. Без существенных осадков.
Сегодня приверженцы возобновляемых источников энергии отмечают праздник экологически чистого топлива.
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