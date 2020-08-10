Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове суд не успел посадить водителя, который сбил и покалечил на свадьбе двух женщин
10.08.2020  11:55   

В Харькове суд не успел посадить водителя, который сбил и покалечил на свадьбе двух женщин

В Харьковской области суд вынес приговор водителю, который в пригороде сбил двух женщин,которые переходили дорогу, и тут же осовбодил его через бюрократические процедуры.


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Водитель не остановился, увидев на дороге двух женщин, и сбил их, говорится в приговоре Дергачевского районного суда Харьковской области.

По данным суда, около 18:45 20 сентября обвиняемый, управляя технически исправным автомобилем ВАЗ-2106, ехал со скоростью около 50 км / ч по улице Сумской шлях в пгт Солоницевка. У дома №102 водитель увидел двух женщин, которые переходили дорогу, однако не снизил скорость, не остановился и сбил пешеходов.

В результате ДТП женщины получили многочисленные травмы.

На суде мужчина заявил, что женщины выбежали на дорогу внезапно. По словам водителя, он остановился, однако подойти к пострадавшим не смог, поскольку они были участниками празднования свадьбы и другие гости сразу применили к нему насилие. На место вызвали полицию и медиков.

Суд признал водителя виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на два года. 

При этом суд освободил водителя от отбывания наказания в связи с завершением сроков давности расследования совершеного преступления.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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