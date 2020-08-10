В Харькове суд не успел посадить водителя, который сбил и покалечил на свадьбе двух женщин

В Харьковской области суд вынес приговор водителю, который в пригороде сбил двух женщин,которые переходили дорогу, и тут же осовбодил его через бюрократические процедуры.
Водитель не остановился, увидев на дороге двух женщин, и сбил их, говорится в приговоре Дергачевского районного суда Харьковской области.
По данным суда, около 18:45 20 сентября обвиняемый, управляя технически исправным автомобилем ВАЗ-2106, ехал со скоростью около 50 км / ч по улице Сумской шлях в пгт Солоницевка. У дома №102 водитель увидел двух женщин, которые переходили дорогу, однако не снизил скорость, не остановился и сбил пешеходов.
В результате ДТП женщины получили многочисленные травмы.
На суде мужчина заявил, что женщины выбежали на дорогу внезапно. По словам водителя, он остановился, однако подойти к пострадавшим не смог, поскольку они были участниками празднования свадьбы и другие гости сразу применили к нему насилие. На место вызвали полицию и медиков.
Суд признал водителя виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на два года.
При этом суд освободил водителя от отбывания наказания в связи с завершением сроков давности расследования совершеного преступления.
Воспользуйтесь творческим полетом мысли, чтобы изобрести что-либо невероятное, составить блестящий бизнес-план, заняться дизайном квартиры или написать пылкое любовное признание.
Утро и вечер в Харькове будут ясными, днем ожидается облачность. Без существенных осадков.
Сегодня приверженцы возобновляемых источников энергии отмечают праздник экологически чистого топлива.
влажность:
давление:
ветер: