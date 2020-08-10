10.08.2020 11:22

Предприниматели отравили земли аграрного университета в пригороде Харькова

Экологическая инспекция провела внеплановую проверку и установила, что земельные участки ХНАУ им. Докучаева загрязнены отходами, химикатами и пестицидами.



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Установлено, что загрязнение земельных ресурсов на территории университета допустило ООО, которое фактически эксплуатирует Роганский полигон твердых бытовых отходов.

По результатам исследования почвы установлено превышение предельно допустимых концентраций. Указанное является нарушением Закона "Об охране окружающей природной среды" и "Об охране земель".

По расчетам экоинспекции, причиненные государству убытки составили 861 тыс. Грн. В адрес предприятия направлены претензии с предложением возместить указанную сумму.

Кроме того, материалы проверки переданы в правоохранительные органы. Досудебное следствие продолжается.

Справка:

Согласно п.2 «Методики определения размеров ущерба, обусловленного загрязнением и засорением земельных ресурсов через нарушение природоохранного законодательства», утвержденной приказом Министерства охраны окружающей природной среды Украины от 04.04.2007 № 149 и зарегистрированной в Минюсте Украины от 25.04.2007 за № 422 / 13689,

загрязнения земель - это накопление в почвах и грунтовых водах вследствие антропогенного воздействия пестицидов и агрохимикатов, тяжелых металлов, радионуклидов и других веществ, содержание которых превышает природный фон, что приводит к их количественных или качественных изменений;

засорения земель - это наличие на территории земельных участков посторонних предметов и материалов.