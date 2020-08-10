Неосторожное обращение с огнем – и сгорел дачный дом (ФОТО)

В Дергачевском районе спасатели ликвидировали пожар в дачном доме.
9 августа в 12:16 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в дачном доме садового общества «Строитель» села Малая Даниловка.
К месту происшествия были направлены 2 отделения 32-й пожарно-спасательной части. На момент прибытия пожарных горела пристройка к дачному дому на площади 30 кв.м.
В 12:35 пожар был локализован, в 13:15 полностью ликвидирован.
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
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