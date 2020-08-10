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10.08.2020  10:02   

Неосторожное обращение с огнем – и сгорел дачный дом (ФОТО)

В Дергачевском районе спасатели ликвидировали пожар в дачном доме.


// kh.dsns.gov.ua

9 августа в 12:16 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в дачном доме садового общества «Строитель» села Малая Даниловка.

К месту происшествия были направлены 2 отделения 32-й пожарно-спасательной части. На момент прибытия пожарных горела пристройка к дачному дому на площади 30 кв.м.

В 12:35 пожар был локализован, в 13:15 полностью ликвидирован.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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