Спасатели достали корову из заброшенного колодца (ФОТО)

На проведение спасательной операции потребовалось около часа.
9 августа в 15:30 на номер «101» поступило сообщение о событии, которое произошло в селе Редкодуб Валковского района Харьковской области. Звонил мужчина, который просил помочь ему вытащить корову из заброшенного технического колодца.
К месту вызова прибыли спасатели 59-й пожарно-спасательной части ГСЧС из г. Валки. Сотрудники службы спасения приняли решение поднимать корову с помощью специальных мягких строп и бандажа из ямы глубиной около 2 метров.
Спасатели закрепили животное веревками а хозяин на своем тракторе потихоньку вытащил из колодца. животное не получило значительных травм.
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Утро и вечер в Харькове будут ясными, днем ожидается облачность. Без существенных осадков.
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