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10.08.2020  09:33   

Спасатели достали корову из заброшенного колодца (ФОТО)

На проведение спасательной операции потребовалось около часа.


// kh.dsns.gov.ua

9 августа в 15:30 на номер «101» поступило сообщение о событии, которое произошло в селе Редкодуб Валковского района Харьковской области. Звонил мужчина, который просил помочь ему вытащить корову из заброшенного технического колодца.

К месту вызова прибыли спасатели 59-й пожарно-спасательной части ГСЧС из г. Валки. Сотрудники службы спасения приняли решение поднимать корову с помощью специальных мягких строп и бандажа из ямы глубиной около 2 метров.

Спасатели закрепили животное веревками а хозяин на своем тракторе потихоньку вытащил из колодца. животное не получило значительных травм.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, корова, колодец, харьков
 
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