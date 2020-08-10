10.08.2020 09:33

Спасатели достали корову из заброшенного колодца (ФОТО)

На проведение спасательной операции потребовалось около часа.



// kh.dsns.gov.ua

9 августа в 15:30 на номер «101» поступило сообщение о событии, которое произошло в селе Редкодуб Валковского района Харьковской области. Звонил мужчина, который просил помочь ему вытащить корову из заброшенного технического колодца.



К месту вызова прибыли спасатели 59-й пожарно-спасательной части ГСЧС из г. Валки. Сотрудники службы спасения приняли решение поднимать корову с помощью специальных мягких строп и бандажа из ямы глубиной около 2 метров.

Спасатели закрепили животное веревками а хозяин на своем тракторе потихоньку вытащил из колодца. животное не получило значительных травм.