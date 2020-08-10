10.08.2020 08:47

Полиция нашла пропавшего подростка на карьере (ФОТО)

Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.



// Facebook

9 августа в полицию поступило сообщение от жительницы поселка Казачья Лопань Дергачевского района.

Женщина заявила, что ее 12-летний сын 8 августа около 18:00 ушел на прогулку и не вернулся.

На поиски несовершеннолетнего был задействован личный состав полиции.

В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции 9 августа около 16:00 установили местонахождение парня на карьере у реки.