Полиция нашла пропавшего подростка на карьере (ФОТО)

Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.
9 августа в полицию поступило сообщение от жительницы поселка Казачья Лопань Дергачевского района.
Женщина заявила, что ее 12-летний сын 8 августа около 18:00 ушел на прогулку и не вернулся.
На поиски несовершеннолетнего был задействован личный состав полиции.
В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции 9 августа около 16:00 установили местонахождение парня на карьере у реки.
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Утро и вечер в Харькове будут ясными, днем ожидается облачность. Без существенных осадков.
Сегодня приверженцы возобновляемых источников энергии отмечают праздник экологически чистого топлива.
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