Главная Новости Криминал и происшествия Полиция нашла пропавшего подростка на карьере (ФОТО)
10.08.2020  08:47   

Полиция нашла пропавшего подростка на карьере (ФОТО)

Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.


// Facebook

9 августа в полицию поступило сообщение от жительницы поселка Казачья Лопань Дергачевского района.

Женщина заявила, что ее 12-летний сын 8 августа около 18:00 ушел на прогулку и не вернулся.

На поиски несовершеннолетнего был задействован личный состав полиции.

В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции 9 августа около 16:00 установили местонахождение парня на карьере у реки.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.08 Криминал и происшествия Полиция разыскала пропавшего в Харькове парня за гаражами 06.08 Криминал и происшествия Пропавшего без вести подростка нашли мертвым в песчаном карьере (ФОТО) 06.08 Криминал и происшествия Розыск: под Харьковом пропал подросток (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 