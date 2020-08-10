Девушка пыталась выпрыгнуть из окна общежития (ФОТО)

О происшествии сообщили очевидцы.
Попытка самоубийства произошла в ночь на 10 августа.
«Прямо сейчас на Морозова 20-А девушка пыталась совершить суицид (общежитие при 18 училище).
Выбила чем-то окно, вылезла полностью и пыталась спрыгнуть, но ее засунули обратно в комнату. Сейчас к ней поднялась вахтерша. Полицию уже вызвали», – написал паблик ХС.
Официальная информация уточняется.
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Утро и вечер в Харькове будут ясными, днем ожидается облачность. Без существенных осадков.
Сегодня приверженцы возобновляемых источников энергии отмечают праздник экологически чистого топлива.
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