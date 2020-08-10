Главная Новости Криминал и происшествия Девушка пыталась выпрыгнуть из окна общежития (ФОТО)
10.08.2020  08:23   

Девушка пыталась выпрыгнуть из окна общежития (ФОТО)

О происшествии сообщили очевидцы.


// Facebook

Попытка самоубийства произошла в ночь на 10 августа.

«Прямо сейчас на Морозова 20-А девушка пыталась совершить суицид (общежитие при 18 училище).

Выбила чем-то окно, вылезла полностью и пыталась спрыгнуть, но ее засунули обратно в комнату. Сейчас к ней поднялась вахтерша. Полицию уже вызвали», – написал паблик ХС.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  самоубийство, суицид, харьков
 
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