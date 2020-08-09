09.08.2020 17:23

Ночная стрельба в такси: вместо оплаты хулиган начал палить из пистолета

Полиция открыла уголовное дело о дебоше в центре города.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 9 августа 2020 года в 3:26 в службу 102 Шевченковского отдела полиции поступила информация о конфликте в такси.

35-летний водитель заявил, что подвозил клиента на проспект Науки.

Когда пришло время оплатить услугу, неизвестный отказался от расчета и сделал в сторону водителя несколько выстрелов.

Экипаж патрульных полицейских, прибывший по адресу, обнаружил на месте происшествия 31-летнего гражданина, на которого указал заявитель.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела.

Во время осмотра близлежащей территории полицейские обнаружили пистолет для отстрела резиновых пуль и несколько гильз.

Вещественные доказательства изъяты.

По указанному факту следователем открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) уголовного Кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишение свободы.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.