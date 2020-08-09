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09.08.2020  17:23   

Ночная стрельба в такси: вместо оплаты хулиган начал палить из пистолета

Полиция открыла уголовное дело о дебоше в центре города.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 9 августа 2020 года в 3:26 в службу 102 Шевченковского отдела полиции поступила информация о конфликте в такси. 
 
35-летний водитель заявил, что подвозил клиента на проспект Науки. 
 
Когда пришло время оплатить услугу, неизвестный отказался от расчета и сделал в сторону водителя несколько выстрелов. 
 
Экипаж патрульных полицейских, прибывший по адресу, обнаружил на месте происшествия 31-летнего гражданина, на которого указал заявитель.
 
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела. 
 
Во время осмотра близлежащей территории полицейские обнаружили пистолет для отстрела резиновых пуль и несколько гильз.
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
По указанному факту следователем открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) уголовного Кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишение свободы. 
 
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  стрельба, такси, харьков
 
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