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09.08.2020  14:35   

Взрыв во дворе: смертельно опасное занятие погубило мужчину (ФОТО)

На Харьковщине полицейские расследуют обстоятельства гибели.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии поступилы в Первомайский отдел полиции от медиков 08 августа 2020 года около 14:25.
 
По адресу работала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления областного главка милиции. 
 
Установлено, что во дворе 39-летний мужчина пытался разобрать артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, в результате чего произошел взрыв. 
 
Жена пострадавшего сразу вызвала скорую медицинскую помощь.
 
Мужчина был срочно доставлен в Харьковскую больницу. 
 
Однако медикам не удалось спасти ему жизнь.
 
Сведения об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовно кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». 
 
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  взрыв, смерть, харьков
 
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