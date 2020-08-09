09.08.2020 14:35

Взрыв во дворе: смертельно опасное занятие погубило мужчину (ФОТО)

На Харьковщине полицейские расследуют обстоятельства гибели.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии поступилы в Первомайский отдел полиции от медиков 08 августа 2020 года около 14:25.

По адресу работала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления областного главка милиции.

Установлено, что во дворе 39-летний мужчина пытался разобрать артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, в результате чего произошел взрыв.

Жена пострадавшего сразу вызвала скорую медицинскую помощь.

Мужчина был срочно доставлен в Харьковскую больницу.

Однако медикам не удалось спасти ему жизнь.

Сведения об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовно кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.