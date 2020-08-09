ДТП: жесткая встреча легковушек - пассажир попал в неотложку (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, произогшло жесткое ДТП на перекрестке.
На пересечении пропекта Науки и улицы 23 Августа - столкнулись легковушки.
По предварительной информации пассажира такси, ехавшего на переднем сильно зажало..
Его увезли на скорой с подозрением на сотрясение мозга.
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Очень велик риск впопыхах совершить ошибку.
Синоптики обещают жаркие, солнечные выходные.
По инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare» ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек.
влажность:
давление:
ветер: