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09.08.2020  09:13   

ДТП: жесткая встреча легковушек - пассажир попал в неотложку (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, произогшло жесткое ДТП на перекрестке.

На пересечении пропекта Науки и улицы 23 Августа - столкнулись легковушки.

По предварительной информации пассажира такси, ехавшего на переднем сильно зажало..

Его увезли на скорой с подозрением на сотрясение мозга. 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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