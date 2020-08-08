08.08.2020 14:23

На Салтовке пенсионерка попала под автомобиль (ВИДЕО)

По сведениям очевидцев, бабушка переходила дорогу по пешеходному переходу на красный свет.



// Facebook

Авария, о которой сообщили очевидцы в соцсетях, произошла утром 8 августа на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Стуса (бывш. Механизаторская).

«На Тракторостроителей/Стуса бабушка выскочила на дорогу на красный свет. Бабуля жива, скорая приводит в чувства на остановке», – написал паблик ХС|Харьков.