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08.08.2020  14:23   

На Салтовке пенсионерка попала под автомобиль (ВИДЕО)

По сведениям очевидцев, бабушка переходила дорогу по пешеходному переходу на красный свет.


// Facebook

Авария, о которой сообщили очевидцы в соцсетях, произошла утром 8 августа на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Стуса (бывш. Механизаторская).

«На Тракторостроителей/Стуса бабушка выскочила на дорогу на красный свет. Бабуля жива, скорая приводит в чувства на остановке», – написал паблик ХС|Харьков.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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