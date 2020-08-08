На Салтовке пенсионерка попала под автомобиль (ВИДЕО)

По сведениям очевидцев, бабушка переходила дорогу по пешеходному переходу на красный свет.
Авария, о которой сообщили очевидцы в соцсетях, произошла утром 8 августа на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Стуса (бывш. Механизаторская).
«На Тракторостроителей/Стуса бабушка выскочила на дорогу на красный свет. Бабуля жива, скорая приводит в чувства на остановке», – написал паблик ХС|Харьков.
Звезды призывают быть осторожнее со своими чувствами и желаниями: эмоции могут перехлестывать через край. Зато интуиция сегодня на высоте – используйте это, чтобы получить приятные дивиденды.
Синоптики обещают жаркие, солнечные выходные.
По инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare» ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек.
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