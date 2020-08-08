ДТП на Нетеченской набережной: водителя вырезали спасатели (ФОТО)

С телесными повреждениями 67-летнего водителя легковушки доставили в больницу.
Авария произошла 8 августа около 9:50 на Нетеченской набережной рядом с торгово-экономическим колледжем.
Полицейские предварительно выяснили, что неустановленный грузовой автомобиль столкнулся с автомобилем «Lada Granta» под управлением 39-летнего водителя.
В результате легковушка выехала на встречную полосу движения, где въехал в автомобиль «ВАЗ 2106» под управлением 67-летнего водителя.
Последнего спасатели извлекли из автомобиля с помощью спецсредств. Пострадавшего доставили в больницу.
Следователем информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
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