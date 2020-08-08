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08.08.2020  13:12   

ДТП на Нетеченской набережной: водителя вырезали спасатели (ФОТО)

С телесными повреждениями 67-летнего водителя легковушки доставили в больницу.


// hk.npu.gov.ua

Авария произошла 8 августа около 9:50 на Нетеченской набережной  рядом с торгово-экономическим колледжем.

Полицейские предварительно выяснили, что неустановленный грузовой автомобиль столкнулся с автомобилем «Lada Granta» под управлением 39-летнего водителя.

В результате легковушка выехала на встречную полосу движения, где въехал в автомобиль «ВАЗ 2106» под управлением 67-летнего водителя.

Последнего спасатели извлекли из автомобиля с помощью спецсредств. Пострадавшего доставили в больницу.

Следователем информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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