08.08.2020 13:12

ДТП на Нетеченской набережной: водителя вырезали спасатели (ФОТО)

С телесными повреждениями 67-летнего водителя легковушки доставили в больницу.



// hk.npu.gov.ua

Авария произошла 8 августа около 9:50 на Нетеченской набережной рядом с торгово-экономическим колледжем.

Полицейские предварительно выяснили, что неустановленный грузовой автомобиль столкнулся с автомобилем «Lada Granta» под управлением 39-летнего водителя.

В результате легковушка выехала на встречную полосу движения, где въехал в автомобиль «ВАЗ 2106» под управлением 67-летнего водителя.

Последнего спасатели извлекли из автомобиля с помощью спецсредств. Пострадавшего доставили в больницу.



Следователем информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.