Главная Новости Криминал и происшествия На проспекте столкнулись три автомобиля: пострадал велосипедист
07.08.2020  14:34   

На проспекте столкнулись три автомобиля: пострадал велосипедист

Авария произошла 7 августа около 6:40 на проспекте Тракторостроителей, 1-б.


// Патрульная полиция

По предварительной информации участниками ДТП стали: Daewoo Nexia, Daewoo Matiz, Changhe Ideal и велосипедист.

Пострадавшего велосипедиста медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.08 Криминал и происшествия ДТП: в лоб столкнулись авто и мопед 07.08 Криминал и происшествия ДТП: столкновение легковушкек (ВИДЕО) 07.08 Криминал и происшествия На Конном рынке ДТП на трамвайных путях (ВИДЕО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 