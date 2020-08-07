На проспекте столкнулись три автомобиля: пострадал велосипедист

Авария произошла 7 августа около 6:40 на проспекте Тракторостроителей, 1-б.
По предварительной информации участниками ДТП стали: Daewoo Nexia, Daewoo Matiz, Changhe Ideal и велосипедист.
Пострадавшего велосипедиста медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
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