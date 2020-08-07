07.08.2020 13:31

Пограничники задержали азербайджанца, который пытался пробраться в Украину

За незаконное пересечение границы на правонарушителей составлены соответствующие административные материалы.



//dpsu.gov.ua

Сегодня ночью пограничники отдела «Золочев», совместно с представителями Нацполиции, по информации оперативных сотрудников Харьковского пограничного отряда, недалеко от населенного пункта Одноробовка задержали двух граждан, которые незаконно пересекли границу из России на территорию Украины.



Один правонарушитель является гражданином Украины, другой - гражданином Азербайджана. Правоохранители установили, что наш соотечественник осуществлял незаконную переправку гражданина Азербайджана в Украину.



Сейчас за нарушение правил пограничного режима граждане привлечены к административной ответственности, на них наложен штраф.

По факту обнаружения уголовного преступления по ст. 332 Уголовного Кодекса Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» в Нацполицию направлено соответствующее сообщение.