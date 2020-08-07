07.08.2020 12:34

Трое заключенных воспользовалась услугой платной камеры в Харьковском СИЗО

Харьков входит в число четырех городов, где уже купили подарочные сертификаты на вип-камеры.



Фото: Сергей Козлов/KHARKIV Today

По состоянию на 5 августа по Украине продали 11 подарочных сертификатов на пребывание в платных камерах в следственных изоляторах. Общая сумма выручки — более 25 тысяч гривен. Об этом сообщила замминистра юстиции Елена Высоцкая, передает "Укринформ".

"По состоянию на 5 августа реализовано сертификатов на 25 тысяч 408 гривен. Это Киев, Харьков, Запорожье и Ивано-Франковск ", — рассказала она.

Замминистра юстиции уточнила, что 11 сертификатов купили на разное количество дней пребывания в платных камерах СИЗО.

Как рассказала пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Ольга Кузнецова, услугой платной камеры в Харьковском СИЗО по состоянию на 6 августа воспользовались три человека.

"В камере сейчас содержится 1 человек. Все, кто содержался в камере, пользовались услугой впервые и заказывали ее на 1 месяц" — пояснила она журналистам.

Напомним, стоимость платной камеры в Харьковском СИЗО — 1000 гривен за сутки, 3500 гривен за неделю и 3750 за месяц. С конца июля можно купить подарочный сертификат на услугу. Сертификат действует лишь в течение полугода после покупки. Если человека, которому его подарили, не арестовали, то деньги уйдут на улучшение украинских СИЗО.