07.08.2020 11:44

Полиция оперативно розыскала кладбищенского вандала

Правонарушителем оказался 59-летний неоднократно судимый односельчанин пострадавших.



://hk.npu.gov.ua

6 августа с заявлением в полицию обратилась жительница села Натальино Красноградского района. Женщина сообщила, что с места захоронения родственников в этом же населенном пункте исчезли металлические элементы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 59-летний безработный односельчанин заявителя, ранее судимый за кражи.

Мужчина сознался в содеянном и объяснил, что таким образом решил подзаработать. Он срезал металлические элементы с креста на могиле и продал их.

Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Маскимально наказание согласно санкции статьи предусматривает от 4 до 7 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.