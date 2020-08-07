Полиция оперативно розыскала кладбищенского вандала

Правонарушителем оказался 59-летний неоднократно судимый односельчанин пострадавших.
6 августа с заявлением в полицию обратилась жительница села Натальино Красноградского района. Женщина сообщила, что с места захоронения родственников в этом же населенном пункте исчезли металлические элементы.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 59-летний безработный односельчанин заявителя, ранее судимый за кражи.
Мужчина сознался в содеянном и объяснил, что таким образом решил подзаработать. Он срезал металлические элементы с креста на могиле и продал их.
Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Маскимально наказание согласно санкции статьи предусматривает от 4 до 7 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.
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