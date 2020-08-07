07.08.2020 10:20

В поезде Харьков-Рахов мужчина напал на проводника (ВИДЕО)

В поезде, который следовал из Харькова в курортный Рахов, пьяный мужчина-безбилетник напал на проводника и пытался его задушить.



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Как сообщает PavlovskyNEWS, на на станции Полтава Киевская в вагон проник мужчина без билета. Его заметили проводники.

По словам очевидцев, мужчина был сильно пьян, еле стоял на ногах и убеждал, что электронный билет у него все же есть. Позже безбилетник резко проявил агрессию – попытался задушить одного из проводников.

Его скрутили и через 15 минут передали полиции. Из-за инцидента отправка состава задержалась.

(Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика)