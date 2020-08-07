На Конном рынке ДТП на трамвайных путях (ВИДЕО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 7 августа Сегодня звезды обещают успех тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, занимаясь тем, что настраивает вас на оптимистический лад.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 7 августа В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без существенных осадков.