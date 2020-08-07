На Конном рынке ДТП на трамвайных путях (ВИДЕО)

Авария произошла утром 7 августа.
О дорожно-транспортном происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.
«Утреннее ДТП на Конном рынке. Выезд с Конного на Богдана Хмельницкого. Трамваи стали», – пишет телеграм-канал ВЕХА.
Сегодня звезды обещают успех тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, занимаясь тем, что настраивает вас на оптимистический лад.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без существенных осадков.
В первую пятницу августа отмечается Международный день пива – неофициальный праздник всех любителей и производителей этого напитка.
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