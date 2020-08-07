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07.08.2020  10:10   

На Конном рынке ДТП на трамвайных путях (ВИДЕО)

Авария произошла утром 7 августа.


// Telegram

О дорожно-транспортном происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

«Утреннее ДТП на Конном рынке. Выезд с Конного на Богдана Хмельницкого. Трамваи стали», – пишет телеграм-канал ВЕХА.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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