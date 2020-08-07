Пожар в швейном цехе на Салтовке тушили 10 часов (ВИДЕО, ФОТО)

Причина пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются.
6 августа в 17:29 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в переулке Карпатском, 2. На территории частного сектора горело одноэтажное нежилое здание, в котором располагался швейный цех.
К месту вызова немедленно направили 6 пожарно-спасательных подразделений. На момент их прибытия пожар охватил площадь около 325 кв.м.
Горели крыша, мансардный этаж и внутренние помещения здания. Сложности в ликвидации пожара придавало наличие в здании большого количества текстильных изделий, сырья и оборудования.
К ликвидации пожара были привлечены 6 единиц пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава ГСЧС. Работали 4 пожарных ствола.
В 18:46 огонь был локализован. И еще до 5:25 7 августа спасатели продолжали тушить отдельные очаги горения и разбирать завалы разрушенных конструкций здания.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются.
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