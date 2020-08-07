На Краснооскольском водохранилище браконьер нанес ущерб в две с половиной тысячи гривен

5 августа государственные инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля уличили грубое нарушение правил рыболовства.
Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище возле с. Кругляковка Купянского района.
В 21.00 патруль обнаружил мужчину, который ловил рыбу запрещенным орудием лова - лесковой сеткой. Он успел поймать 5,5 кг плотвы, густеры и щуки. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 2329 грн.
На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
Запрещенное орудие лова изъято.
Сегодня звезды обещают успех тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, занимаясь тем, что настраивает вас на оптимистический лад.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без существенных осадков.
В первую пятницу августа отмечается Международный день пива – неофициальный праздник всех любителей и производителей этого напитка.
влажность:
давление:
ветер: