Главная Новости Криминал и происшествия На Краснооскольском водохранилище браконьер нанес ущерб в две с половиной тысячи гривен
07.08.2020  09:32   

На Краснооскольском водохранилище браконьер нанес ущерб в две с половиной тысячи гривен

5 августа государственные инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля уличили грубое нарушение правил рыболовства.


//khr.darg.gov.ua

Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище возле с. Кругляковка Купянского района.

В 21.00 патруль обнаружил мужчину, который ловил рыбу запрещенным орудием лова - лесковой сеткой. Он успел поймать 5,5 кг плотвы, густеры и щуки. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 2329 грн.

На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Запрещенное орудие лова изъято.

 

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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