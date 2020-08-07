07.08.2020 08:06

Попытка суицида на Салтовке: самоубийца выстрелил в патрульных из стартового пистолета

В Харькове полицейские спасли мужчину от попытки самоубийства.



// hk.npu.gov.ua

6 августа около 23:00 в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение от оператора 102 о том, что на улице Гвардейцев Широнинцев находится мужчина с пистолетом, который выражает намерения о самоубийстве.



Первыми на место происшествия прибыли патрульные. Они обнаружили мужчину в инвалидной коляске, который заявил о намерении покончить с собой.

Когда полицейские попытались приблизиться к нему, чтобы отобрать оружие, мужчина выстрелил из стартового пистолета в сторону патрульного. В результате один из полицейских получил ожог руки, когда пытался отобрать оружие у правонарушителя.

Затем харьковчанин достал нож и заявил, что никого к себе не подпустит, а если кто-то попытается к нему подойти - убьет себя.



После непродолжительных переговоров правонарушитель сдался полиции. Оружие - стартовый пистолет - изъято. Установлено, что намерения свести счеты с жизнью человек высказывал в социальной сети и сообщал, что причиной его поступка является неразделенная любовь.



Следователи квалифицировали действия злоумышленника по ч.2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Согласно санкции статьи правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.