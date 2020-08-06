06.08.2020 19:36

Братья-разбойники требовали 15 000 долларов (ФОТО)

Харьковские полицейские задержали одного из мужчин за вымогательство.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, с заявлениями о вымогательстве «долга» потерпевший обратился в полицию.

И уже в ходе следствия правоохранители установили причастность к преступлению двух братьев.

Угрожая физической расправой предпринимателю и его семье, а также уничтожением его дома, злоумышленники требовали 15 тысяч долларов США.

Чтобы доказать серьезность своих угроз, подожгли входную дверь торгового павильона предпринимателя.

На требование братьев потерпевший должен был сделать закладку в указанной ими лесополосе и оставить там деньги.

В среду, 5 августа 2020 августа, на территории Купянского района оперативники Управления стратегического расследований в Харьковской области Нацполиции и следователи областной полиции задержали двух человек после получения 15 тысяч долларов США «долга». С места задержания изъялы пакет с деньгами.

Один из братьев уже задержан в порядке статьи 208 Уголовно процессуального кодекса Украины и ему сообщений в подозрение по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о задержании второго злоумышленника и сообщения ему в подозрение.

Действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.