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06.08.2020  19:36   

Братья-разбойники требовали 15 000 долларов (ФОТО)

Харьковские полицейские задержали одного из мужчин за вымогательство.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, с заявлениями о вымогательстве «долга» потерпевший обратился в полицию. 
 
И уже в ходе следствия правоохранители установили причастность к преступлению двух братьев. 
 
Угрожая физической расправой предпринимателю и его семье, а также уничтожением его дома, злоумышленники требовали 15 тысяч долларов США. 
 
Чтобы доказать серьезность своих угроз, подожгли входную дверь торгового павильона предпринимателя.
 
На требование братьев потерпевший должен был сделать закладку в указанной ими лесополосе и оставить там деньги.
 
В среду, 5 августа 2020 августа, на территории Купянского района оперативники Управления стратегического расследований в Харьковской области Нацполиции и следователи областной полиции задержали двух человек после получения 15 тысяч долларов США «долга».  С места задержания изъялы пакет с деньгами. 
 
Один из братьев уже задержан в порядке статьи 208 Уголовно процессуального кодекса Украины и ему сообщений в подозрение по ч. 2 ст.  189 (вымогательство) уголовного кодекса Украины.
 
Сейчас решается вопрос о задержании второго злоумышленника и сообщения ему в подозрение.
 
Действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  вымогательство, харьков
 
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