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06.08.2020  17:49   

Похищение средь бела дня: прохожие и полиция задержали двух человек

Работники полиции устанавливают обстоятельства похищения человека в Харькове.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацпрлиции, 5 августа 2020 года в Слободской отдел полиции от прохожего поступило сообщение о том, что около 15:30 на улице Аэрофлотской возле дома № 14 неизвестные устроили ссору с мужчиной. 
 
Его злоумышленники пытались насильно посадить в автомобиль.
 
С помощью прохожих один из злоумышленников был задержан на месте преступления. 
 
36-летнему пострадавшему оказали необходимую помощь. 
 
Еще трое неизвестных сели в автомобиль и уехали с места происшествия в неизвестном направлении. 
 
Через некоторое время сотрудники полиции задержали еще одного нападавшего.
 
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст.  146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  похищение человека, харьков
 
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