06.08.2020 17:49

Похищение средь бела дня: прохожие и полиция задержали двух человек

Работники полиции устанавливают обстоятельства похищения человека в Харькове.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацпрлиции, 5 августа 2020 года в Слободской отдел полиции от прохожего поступило сообщение о том, что около 15:30 на улице Аэрофлотской возле дома № 14 неизвестные устроили ссору с мужчиной.

Его злоумышленники пытались насильно посадить в автомобиль.

С помощью прохожих один из злоумышленников был задержан на месте преступления.

36-летнему пострадавшему оказали необходимую помощь.

Еще трое неизвестных сели в автомобиль и уехали с места происшествия в неизвестном направлении.

Через некоторое время сотрудники полиции задержали еще одного нападавшего.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.